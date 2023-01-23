Стало известно, сколько «Шальке» предложил «Локомотиву» за аренду Изидора

«Шальке» работает над трансфером нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.

Немецкий клуб предложил за аренду игрока 200 тысяч евро. Сейчас стороны обсуждают сумму возможного выкупа.

В «Шальке» хотели, чтобы француз приостановил контракт с «Локо», однако тот отказался. 22-летний футболист пообещал руководству москвичей, что не будет пользоваться опцией ФИФА.

Изидор перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.

Форвард забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

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