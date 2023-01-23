Голландский журналист: «Я посетил базу ПСВ. Они действительно следят за Сперцяном»

Голландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс прокомментировал новость об интересе ПСВ к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
«Я был недавно в Эйндховене и посетил базу ПСВ. Они действительно следят за Сперцяном, но главная их цель – усилить атакующую линию. Им нужен сильный и забивной нападающий.
Пригодится ли ПСВ Сперцян? Да, талантливый парень на перспективу, но он не является ключевой задачей для клуба на трансферном окне. ПСВ нужен форвард, линия полузащиты у лидеров Эредивизии и так укомплектована», – заявил Ламмерс.
- В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
- Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
- Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.
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Источник: Sport24