Голландский журналист: «Я посетил базу ПСВ. Они действительно следят за Сперцяном»

Голландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс прокомментировал новость об интересе ПСВ к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Я был недавно в Эйндховене и посетил базу ПСВ. Они действительно следят за Сперцяном, но главная их цель – усилить атакующую линию. Им нужен сильный и забивной нападающий.

Пригодится ли ПСВ Сперцян? Да, талантливый парень на перспективу, но он не является ключевой задачей для клуба на трансферном окне. ПСВ нужен форвард, линия полузащиты у лидеров Эредивизии и так укомплектована», – заявил Ламмерс.

В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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