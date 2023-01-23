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  • Голландский журналист: «Я посетил базу ПСВ. Они действительно следят за Сперцяном»

Голландский журналист: «Я посетил базу ПСВ. Они действительно следят за Сперцяном»

23 января 2023, 17:58
1

Голландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс прокомментировал новость об интересе ПСВ к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Я был недавно в Эйндховене и посетил базу ПСВ. Они действительно следят за Сперцяном, но главная их цель – усилить атакующую линию. Им нужен сильный и забивной нападающий.

Пригодится ли ПСВ Сперцян? Да, талантливый парень на перспективу, но он не является ключевой задачей для клуба на трансферном окне. ПСВ нужен форвард, линия полузащиты у лидеров Эредивизии и так укомплектована», – заявил Ламмерс.

  • В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
  • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
  • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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Источник: Sport24
Голландия. Эредивизие Россия. Премьер-лига ПСВ Краснодар Сперцян Эдуард
Комментарии (1)
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serhio80
1674491486
Как следят то? Всем тренерским штабом матчи Краснодара смотрят?)
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