Каррера: «Захарян на голову выше Сперцяна. Его имя на слуху в Италии и Англии»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна с хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.
«Слышал об Арсене Захаряне. Сейчас его имя и фамилия на слуху в Италии и Англии. Про Эдуарда Сперцяна особо ничего не знаю, про него у нас не говорят.
У Захаряна больше качеств, чем у Эдуарда, чтобы заиграть в топ-5 лигах Европы. По игре он на голову выше. Не удивлюсь, если летом увидим Захаряна в «Челси» или топ-клубе Серии А», — сказал Каррера.
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Источник: Sport24