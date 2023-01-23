Сборная Бразилии рассматривает четырех кандидатов на пост главного тренера

Список кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии сократился до четырех человек.

По информации Cadena SER, на работу в национальной команде Карло Анчелотти, Жозе Моуринью, Зинедин Зидан и Луис Энрике.

Наиболее явным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии является Энрике, который сейчас находится без работы.

Тите покинул сборную Бразилии после поражения от Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022.

Тренер работал с командой 6 лет – дольше любого предшественника.

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