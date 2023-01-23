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    Сборная Бразилии рассматривает четырех кандидатов на пост главного тренера

    Список кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии сократился до четырех человек.

    По информации Cadena SER, на работу в национальной команде Карло Анчелотти, Жозе Моуринью, Зинедин Зидан и Луис Энрике.

    Наиболее явным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии является Энрике, который сейчас находится без работы.

    • Тите покинул сборную Бразилии после поражения от Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022.
    • Тренер работал с командой 6 лет – дольше любого предшественника.

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    Источник: Cadena SER

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +928

      Untitled-1 1 час назад

      Тут наиболее реальный вариант - это Луис Энрике. Остальные - слабо верится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11484

      R_a_i_n 1 час назад

      У нас Мостовой хочет тренером. Может приглядятся?

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      ...
      Рейтинг: +928

      Untitled-1 > R_a_i_n 1 час назад

      Он только Спартак приведет к чемпионству! С другими командами могут быть проблемы.

      0
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