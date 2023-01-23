Де Хеа сравнил Фергюсона и Венгера: «Один из лучших тренеров в истории и парень из «Арсенала»

Вратарь Давид де Хеа предположил, могут ли тренеры «МЮ» Эрик тен Хаг и «Арсенала» Микель Артета выйти на тот же уровень соперничества, который был у Алекса Фергюсона и Арсена Венгера.

«Надеюсь, это действительно произойдeт. Мы говорим об одном из лучших тренеров в истории, сэре Алексе, и парне из «Арсенала», – сказал Де Хеа.

«Арсенал» победил «МЮ» (3:2) в 21-м туре АПЛ.

Лондонцы лидируют в АПЛ с 5-очковым отрывом.

«Арсенал» не брал чемпионский титул с 2004 года.

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