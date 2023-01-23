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    Де Хеа сравнил Фергюсона и Венгера: «Один из лучших тренеров в истории и парень из «Арсенала»

    Вратарь Давид де Хеа предположил, могут ли тренеры «МЮ» Эрик тен Хаг и «Арсенала» Микель Артета выйти на тот же уровень соперничества, который был у Алекса Фергюсона и Арсена Венгера.

    «Надеюсь, это действительно произойдeт. Мы говорим об одном из лучших тренеров в истории, сэре Алексе, и парне из «Арсенала», – сказал Де Хеа.

    • «Арсенал» победил «МЮ» (3:2) в 21-м туре АПЛ.
    • Лондонцы лидируют в АПЛ с 5-очковым отрывом.
    • «Арсенал» не брал чемпионский титул с 2004 года.

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    Источник: Metro

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