Де Хеа сравнил Фергюсона и Венгера: «Один из лучших тренеров в истории и парень из «Арсенала»

Вратарь Давид де Хеа предположил, могут ли тренеры «МЮ» Эрик тен Хаг и «Арсенала» Микель Артета выйти на тот же уровень соперничества, который был у Алекса Фергюсона и Арсена Венгера.
«Надеюсь, это действительно произойдeт. Мы говорим об одном из лучших тренеров в истории, сэре Алексе, и парне из «Арсенала», – сказал Де Хеа.
- «Арсенал» победил «МЮ» (3:2) в 21-м туре АПЛ.
- Лондонцы лидируют в АПЛ с 5-очковым отрывом.
- «Арсенал» не брал чемпионский титул с 2004 года.
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Источник: Metro