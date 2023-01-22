Колыванов: «Серия А идеально подходит Миранчуку»

Бывший игрок «Фоджи» Игорь Колыванов оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в Италии.

«Мои поздравления Миранчуку! Он один из наших талантливейших футболистов! Я искренне рад за него! Очевидно, Алексей здорово прогрессирует. Он стал играть в основном составе.

Первые полтора года в «Аталанте» были непростыми. Они тогда играли в Лиге чемпионов, и в команде была высокая конкуренция. Ему было сложно пробиться в основной состав. Сейчас Леша чувствует себя лидером на поле. Считаю, Серия А подходит ему идеально. Молодец, находит себя. Так держать!

В целом игра была равная. «Фиорентина» немного отставала, но создавала моменты у ворот команды Миранчука. «Торино» молодцы, выдержали! Был шанс реализовать второй гол. В любом случае матч выдался интересным. В итальянском чемпионате не так много голов, больше борьбы. Результат закономерен. Болеем за Лешу дальше!» — сказал Колыванов.

Накануне гол Миранчука принес «Торино» победу в матче Серии А против «Фиорентины» (1:0).

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