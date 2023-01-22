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  • Журова считает, что Смолов и Мамаев открывают академию в ОАЭ, чтобы скрываться от мобилизации

Журова считает, что Смолов и Мамаев открывают академию в ОАЭ, чтобы скрываться от мобилизации

22 января 2023, 16:20
17

На этой неделе стало известно, что российские игроки Федор Смолов и Павел Мамаев участвуют в открытии футбольной академии в ОАЭ. Ситуацию прокомментировала депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

«У меня только один вопрос: если они делают это за свои деньги, то тогда правильнее делать это все-таки в России. Кто их воспитал когда-то в детстве? Поэтому правильнее потратить на наших детей. Напоминает, что просто скрылись от мобилизации.

Если наши специалисты поехали помочь в Дубай на какое-то время, их наняли — это одно дело, а когда ты свои деньги вкладываешь в чужой детский спорт — это другое. Напоминает, что ребята немножко так ушли от мобилизации, навряд ли у них есть какая-то бронь», – сказала Журова радиостанции «Говорит Москва».

  • Мамаев уже несколько месяцев живет с семьей в ОАЭ.

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Источник: Ruposters
Россия. Премьер-лига Динамо Мамаев Павел Смолов Федор
Комментарии (17)
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VVM1964
1674394150
Как бы Светлане Журовой озаботиться своими коллегами - у кого какое гражданство в заначке, недвижимость и куда их ближайшие родственники ездят учиться, лечиться и отдыхать !!!
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TOMSON
1674394648
А разве мобилизация не завершена?
Ответить
Stavr007
1674400014
пнх. еще бы всякие потаскухи указывали куда тратить ЛИЧНЫЕ деньги, пхахах, маразм
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моэм
1674400741
Что то эта типа патриотка молчала . когда гражданин России Абрамович тратил многие миллионы на Челси , Рыболовлев на Монако и.т.д.....и потом . бывшие зека на призыв в армию рассматриваются чуть ли не в последнюю очередь , как ненадёжные ....этой дуре знать это положено по должности .
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Иван Петров 1986
1674400988
А где ваши думские детишки прячутся ? Или они все пошли добровольцами ?
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valsboston
1674403031
Бяда в Расее..Все бегут от моГилизации
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Axe111
1674407555
Молчала бы уж
Ответить
фанат джигурды
1674415957
Фраза "Журова считает"- это уже анекдот.
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aldo conte
1674461838
Слабо Журовой пойти добровольцем на СВО в качестве санитарки, или радистки. Может и другую воинскую специальность освоит. Если убьют, мы ей памятник поставим или пароход её именем назовем.
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