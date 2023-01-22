Журова считает, что Смолов и Мамаев открывают академию в ОАЭ, чтобы скрываться от мобилизации

На этой неделе стало известно, что российские игроки Федор Смолов и Павел Мамаев участвуют в открытии футбольной академии в ОАЭ. Ситуацию прокомментировала депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

«У меня только один вопрос: если они делают это за свои деньги, то тогда правильнее делать это все-таки в России. Кто их воспитал когда-то в детстве? Поэтому правильнее потратить на наших детей. Напоминает, что просто скрылись от мобилизации.

Если наши специалисты поехали помочь в Дубай на какое-то время, их наняли — это одно дело, а когда ты свои деньги вкладываешь в чужой детский спорт — это другое. Напоминает, что ребята немножко так ушли от мобилизации, навряд ли у них есть какая-то бронь», – сказала Журова радиостанции «Говорит Москва».

Мамаев уже несколько месяцев живет с семьей в ОАЭ.

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