Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Журова считает, что Смолов и Мамаев открывают академию в ОАЭ, чтобы скрываться от мобилизации

    На этой неделе стало известно, что российские игроки Федор Смолов и Павел Мамаев участвуют в открытии футбольной академии в ОАЭ. Ситуацию прокомментировала депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

    «У меня только один вопрос: если они делают это за свои деньги, то тогда правильнее делать это все-таки в России. Кто их воспитал когда-то в детстве? Поэтому правильнее потратить на наших детей. Напоминает, что просто скрылись от мобилизации.

    Если наши специалисты поехали помочь в Дубай на какое-то время, их наняли — это одно дело, а когда ты свои деньги вкладываешь в чужой детский спорт — это другое. Напоминает, что ребята немножко так ушли от мобилизации, навряд ли у них есть какая-то бронь», – сказала Журова радиостанции «Говорит Москва».

    • Мамаев уже несколько месяцев живет с семьей в ОАЭ.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Червиченко объяснил, зачем Смолов и Мамаев открывают академию в ОАЭ
    «Динамо» не получало запросов по трансферу Смолова
    Силкин: «Смолову пошел четвертый десяток. В Турции люди завершают карьеру»
    Источник: Ruposters

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5599

      TOMSON 49 минут назад

      А разве мобилизация не завершена?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33308

      VVM1964 58 минут назад

      Как бы Светлане Журовой озаботиться своими коллегами - у кого какое гражданство в заначке, недвижимость и куда их ближайшие родственники ездят учиться, лечиться и отдыхать !!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11