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    «Печально от братушек болгар». Бышовец – об отказе «Левски» играть с клубами РПЛ

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на отказ болгарского «Левски» играть товарищеские матчи с клубами из России.

    «Печально от наших отношений, от братушек болгар. Я хорошо знаю болгарский футбол с тех времeн, когда мы играли с ними. Часто бываю в Болгарии и смотрю матчи.

    Конечно, жалко, тем более что отношения между нашими народами – именно народами, не правительствами – остались на прежнем уровне. Не испытываешь никакого дискомфорта», – сказал Бышовец.

    • «Левски» отменил матчи со «Спартаком», «Уралом», «Краснодаром».
    • По информации «СЭ», клуб из Софии отказался играть из-за давления со стороны правительства Болгарии.
    • Клубам РПЛ пришлось срочно искать других соперников.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18661

      Cleaner 36 минут назад

      Братушки оказались ПРОДАЖНЫМИ...(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12900

      Алексей З 39 минут назад


      Болгария входит в Евросоюз и в НАТО.
      Все осуждают войну в Европе, а как надо ?
      Забудьте уже эти "братушки".

      1
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      Рейтинг: +882

      SLADE2019 41 минуту назад

      А болельщики разве не народ? Разве они правительство представляют? Не надо, уважаемый Бышовец печалиться там, где все происходит ожидаемо.

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      Рейтинг: +12162

      ВетеR 51 минуту назад

      братушки у вас Эритрея,Куба и С.Корея ...

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