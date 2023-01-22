«Печально от братушек болгар». Бышовец – об отказе «Левски» играть с клубами РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на отказ болгарского «Левски» играть товарищеские матчи с клубами из России.

«Печально от наших отношений, от братушек болгар. Я хорошо знаю болгарский футбол с тех времeн, когда мы играли с ними. Часто бываю в Болгарии и смотрю матчи.

Конечно, жалко, тем более что отношения между нашими народами – именно народами, не правительствами – остались на прежнем уровне. Не испытываешь никакого дискомфорта», – сказал Бышовец.

«Левски» отменил матчи со «Спартаком», «Уралом», «Краснодаром».

По информации «СЭ», клуб из Софии отказался играть из-за давления со стороны правительства Болгарии.

Клубам РПЛ пришлось срочно искать других соперников.

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