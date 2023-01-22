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  • «Печально от братушек болгар». Бышовец – об отказе «Левски» играть с клубами РПЛ

«Печально от братушек болгар». Бышовец – об отказе «Левски» играть с клубами РПЛ

22 января 2023, 10:33
4

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на отказ болгарского «Левски» играть товарищеские матчи с клубами из России.

«Печально от наших отношений, от братушек болгар. Я хорошо знаю болгарский футбол с тех времeн, когда мы играли с ними. Часто бываю в Болгарии и смотрю матчи.

Конечно, жалко, тем более что отношения между нашими народами – именно народами, не правительствами – остались на прежнем уровне. Не испытываешь никакого дискомфорта», – сказал Бышовец.

  • «Левски» отменил матчи со «Спартаком», «Уралом», «Краснодаром».
  • По информации «СЭ», клуб из Софии отказался играть из-за давления со стороны правительства Болгарии.
  • Клубам РПЛ пришлось срочно искать других соперников.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Левски Бышовец Анатолий
Комментарии (4)
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ВетеR
1674374441
братушки у вас Эритрея,Куба и С.Корея ...
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SLADE2019
1674375040
А болельщики разве не народ? Разве они правительство представляют? Не надо, уважаемый Бышовец печалиться там, где все происходит ожидаемо.
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ScarlettOgusania
1674378803
Светоч продажных "братушек" себе нашел в стране НАТО, которые оружие поставляют палате 404((
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