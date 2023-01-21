Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Ни один не оставил значимого следа». Колосков – о работе тренеров-иностранцев в РПЛ

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил работу в чемпионате России зарубежных тренеров.

    «Иностранные тренеры не оставили значимого следа в истории чемпионатов России. Сколько здесь их было… Даже если говорить только про ведущие клубы — достаточно много. Все они были с именами, причeм довольно известные в Европе. Но никто из иностранных тренеров так и не оставил яркого следа и наследия в истории РПЛ.

    Наиболее эффективно работал Гус Хиддинк, но он трудился в сборной. Из клубных тренеров хорошо работали Сандро Шварц, Марко Николич и Дик Адвокат. Но не могу сказать, что это люди, работа которых оставила какое-то неизгладимое впечатление», – сказал Колосков.

    • Адвокат брал с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА.

    Угадаете клуб по городу?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Дуарте в «Спартак» провожала семья из 11 человек
    Канчельскис: «РПЛ скоро будет на 90-м месте в мире» 1
    «Моя мечта сбылась: я еду в Европу». Дуарте – о трансфере в «Спартак» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:44
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3518

      Axe111 9 минут назад

      ПОЧЕТНЫЙ)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11