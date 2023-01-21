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  • «Ни один не оставил значимого следа». Колосков – о работе тренеров-иностранцев в РПЛ

«Ни один не оставил значимого следа». Колосков – о работе тренеров-иностранцев в РПЛ

21 января 2023, 22:44
7

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил работу в чемпионате России зарубежных тренеров.

«Иностранные тренеры не оставили значимого следа в истории чемпионатов России. Сколько здесь их было… Даже если говорить только про ведущие клубы — достаточно много. Все они были с именами, причeм довольно известные в Европе. Но никто из иностранных тренеров так и не оставил яркого следа и наследия в истории РПЛ.

Наиболее эффективно работал Гус Хиддинк, но он трудился в сборной. Из клубных тренеров хорошо работали Сандро Шварц, Марко Николич и Дик Адвокат. Но не могу сказать, что это люди, работа которых оставила какое-то неизгладимое впечатление», – сказал Колосков.

  • Адвокат брал с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА.

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Источник: «Чемпионат»
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Комментарии (7)
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Axe111
1674333166
ПОЧЕТНЫЙ)
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ArReal
1674339664
Дик Адвокат выиграл кубок УЕФА с Зенитом, Каррера с ходу Чемпионом стал в мертвом Спартаке, много было неплохих тренеров иностранных -и в чем след?как Семак выиграть 3 раза Чемпионство с таким Зенитом и фарм -клубами?))
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aldo conte
1674350093
"Что-то с памятью его стало". С ходу, чтобы не гуглить - Каррера, Спаллетти. Нынешний Абаскаль почетного пенсионера чем не устраивает. Если есть наши, отчего себя не проявляют? Или господин "К" ратует за импортозамещение?
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mihail200606
1674372884
Адвокат то еврокубки выиграл...че он несет
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Александр52
1674377424
Браво сосед, браво Вячеслав Иванович !!! Согласен с Вами на 100%. Едут в Россию за деньгами. Было время, на Россию была мода, и все таки была перспектива футбольного скачка, но как всегда намутили. А сейчас так вообще перспектив ни каких и не светит. Но футбол будет всегда, надеюсь что мы его никогда не забудем. А если понадобится, то и сами будем шить футбольные мячи со шнуровкой сыромятным ремешком, и камеры будем резиновые к ним клеить с сосками. Помните Вячеслав Иванович "Кожаный мяч" для дворовых пацанов, вот и будем его возрождать у себя в доме , в России матушке. А народ потянется и поймёт. И тренеры будут свои, и футбольные сетки будем сами вязать, и газон растить. Всё у нас будет со временем.
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NewLife
1674379948
Расскажи лучше, какой след оставили чиновники РФС и РПЛ в развитии российского футбола.
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Stavr007
1674388397
поскорее бы поколение старых маразматиков отошло, только и рассказывают о своем, о нашем, а по факту ничего из себя не представляют
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