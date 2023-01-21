«Ни один не оставил значимого следа». Колосков – о работе тренеров-иностранцев в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил работу в чемпионате России зарубежных тренеров.

«Иностранные тренеры не оставили значимого следа в истории чемпионатов России. Сколько здесь их было… Даже если говорить только про ведущие клубы — достаточно много. Все они были с именами, причeм довольно известные в Европе. Но никто из иностранных тренеров так и не оставил яркого следа и наследия в истории РПЛ.

Наиболее эффективно работал Гус Хиддинк, но он трудился в сборной. Из клубных тренеров хорошо работали Сандро Шварц, Марко Николич и Дик Адвокат. Но не могу сказать, что это люди, работа которых оставила какое-то неизгладимое впечатление», – сказал Колосков.

Адвокат брал с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА.

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