«Моя мечта сбылась: я еду в Европу». Дуарте – о трансфере в «Спартак»

Новичок «Спартака» Алексис Дуарте высказался о переходе в московский клуб.
«Моя мечта сбылась: я могу поехать в Европу. Я буду работать над тем, чтобы у меня все получилось.
Был вариант с «Бока Хуниорс» и мексиканским клубом, но совместно с агентом решили, что нельзя отказываться от возможности поиграть в Европе», – сказал Дуарте.
- Парагвайский «Серро Портеньо» уже объявил, что Дуарте будет в «Спартаке».
- 22-летний Дуарте всю карьеру провел в «Серро Портеньо»: 107 матчей, 1 гол, 2 ассиста.
- Дуарте присоединится к «Спартаку» на сборах в ОАЭ.
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Источник: твиттер CS