Стало известно, от кого зависит трансфер Сперцяна в ПСВ

ПСВ следит за полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

Трансфер может состояться зимой, но для этого нидерландцы хотят продать своего игрока Марко ван Гинкела. Это нужно для разгрузки зарплатной ведомости.

Сам Сперцян не хочет покидать «Краснодар» зимой.

В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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