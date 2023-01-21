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    Стало известно, от кого зависит трансфер Сперцяна в ПСВ

    ПСВ следит за полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

    Трансфер может состояться зимой, но для этого нидерландцы хотят продать своего игрока Марко ван Гинкела. Это нужно для разгрузки зарплатной ведомости.

    Сам Сперцян не хочет покидать «Краснодар» зимой.

    • В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12893

      Алексей З 1 час назад

      Если игрок и клуб не хотят, то зачем тут распрягаться о проблемах ПСВ ?

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