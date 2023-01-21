Кавазашвили: «Наш «золотой актив» так и не оправдал ожиданий. Стас оказался прав»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили вспомнил о словах экс-тренера сборной России Станислава Черчесова в интервью 2020 года. Тогда он выразил недовольство «золотым активом» команды.

«Согласен с тем, что Алексей Миранчук, Александр Головин и Федор Чалов не раскрыли свой потенциал в полной мере. У каждого из них были задатки топ-игрока для ведущих европейских клубов. Чалов до сих пор никуда не уехал, а Миранчук затерялся в Италии.

Головин еще способен выстрелить, но для этого надо переходить в другой чемпионат. Он перестал прогрессировать в «Монако». Если посмотреть на его трансферную стоимость, то она упала за эти четыре года. Это говорит о том, что Головин как был на своем неплохом уровне, так на нем и остался.

Черчесова в свое время ругали за резкие слова в адрес ребят, но в итоге Стас оказался прав. «Золотой актив» так и не оправдал ожиданий», – сказал Кавазашвили.

Миранчук уже 2,5 года играет в Серии А.

Головин 4,5 года находится в «Монако».

Черчесов весной выступит в плей-офф Лиги Европы.

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