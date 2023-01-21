Московские клубы направили правительству предложения для увеличения посещаемости матчей на фоне введения Fan ID

Клубы из Москвы предложили ряд мер, которые могут решить проблему с посещаемостью матчей РПЛ, обострившуюся из-за введения Fan ID.
«Столичные клубы здесь выступили единым пулом, направив в разные властные структуры свои соображения.
В правительство Москвы направлено письмо, где предлагается:
- ввести бесплатный проезд в общественном транспорте по карте болельщика в дни матчей;
- сделать парковки бесплатными в дни матчей по всему городу по карте болельщика;
- использовать максимальное количество МФЦ для оформления карт болельщиков;
- организовать разные взаимные активности по продвижению карты болельщика.
Этим дело не ограничилось. В адрес Минспорта ушел документ с просьбой создать дополнительные МФЦ в торговых центрах рядом с аренами.
Готовится обращение в РФС о запуске продажи пива на стадионах», – сообщил журналист Илья Казаков.
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Источник: «Спорт-Экспресс»