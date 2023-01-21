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    Московские клубы направили правительству предложения для увеличения посещаемости матчей на фоне введения Fan ID

    Клубы из Москвы предложили ряд мер, которые могут решить проблему с посещаемостью матчей РПЛ, обострившуюся из-за введения Fan ID.

    «Столичные клубы здесь выступили единым пулом, направив в разные властные структуры свои соображения.

    В правительство Москвы направлено письмо, где предлагается:

    • ввести бесплатный проезд в общественном транспорте по карте болельщика в дни матчей;
    • сделать парковки бесплатными в дни матчей по всему городу по карте болельщика;
    • использовать максимальное количество МФЦ для оформления карт болельщиков;
    • организовать разные взаимные активности по продвижению карты болельщика.

    Этим дело не ограничилось. В адрес Минспорта ушел документ с просьбой создать дополнительные МФЦ в торговых центрах рядом с аренами.

    Готовится обращение в РФС о запуске продажи пива на стадионах», – сообщил журналист Илья Казаков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1510

      zarsm 1 час назад

      Придурки, посещаемость увеличится только при полной его отмене, все эти предложения - изображение бурной деятельности и не более

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      Рейтинг: +7765

      BarStep > zarsm 57 минут назад

      Придурок, посещаемость может увеличиться только при любви болельщиков к клубу, футболу в целом и привитой культуры боления..
      Пример?
      Открытие Арена полностью (не всегда!) заполняется только когда приезжают Зенит и ЦСКА.. Фсё..

      Правда после матча, эта толпа после себя оставляет кучу бычков, чекушек, зассанных и заблеванных углов, разбитых морд..

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      Рейтинг: +847

      Suvorov51 > BarStep 8 минут назад

      Да, когда помойка играет на Открытие Арена болельщиков бывает достаточно чтобы плюнуть на ПРОМКВАСОВСКУЮ прокладку, а вот когда играют московские клубы все нормально

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