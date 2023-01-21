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    Дзюба и Глушаков могут воссоединиться в «Пари НН»

    «Пари НН» рассматривает вариант с подписанием Артема Дзюбы и Дениса Глушакова.

    Нижегородский клуб может заключить контракты с обоими футболистами, чтобы они стали «дядьками» для молодежи.

    Помешать переходу нападающего и полузащитника в «Пари НН» могут их высокие запросы по зарплате.

    • 35-летний Глушаков в начале января расторг контракт с «Химками».
    • 34-летний Дзюба остается без команды с ноября, когда он покинул «Адана Демирспор».
    • Они вместе выступали за «Спартак» с 2013 по 2015 год.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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