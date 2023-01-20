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    «Есть какие-то сомнения?». Алдонин назвал лучшего футболиста года

    Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин считает, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси должен стать лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА.

    «Тут есть какие-то сомнения? На фоне чемпионата мира всe блекнет. Если бы Бензема сыграл на чемпионате мира, продемонстрировав свой уровень…

    В 2022-м ключевым моментом стала игра на чемпионате мира. Месси сыграл выше всяких ожиданий, свой лучший чемпионат мира, став главный действующим лицом. Он и должен стать лучшим футболистом 2022 года», — сказал Алдонин.

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    Источник: «Чемпионат»

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