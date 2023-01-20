Силкин: «Смолову пошел четвертый десяток. В Турции люди завершают карьеру»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал возможный переход нападающего федора Смолова в «Истанбул».
«Смолову уже четвeртый десяток пошeл. В этом году ему будет 33 года. Идти или нет – это его личное дело. Все поймут, если он пойдeт. При этом все поймут, если он останется.
В основном в турецких клубах люди завершают карьеру. Если он готов и хочет, то пойдeт. Может, он хочет ещe сыграть в еврокубках. Пока всe вилами на воде писано», – сказал Силкин.
- Смолов в этом сезоне забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
- Контракт форварда с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.
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Источник: «Чемпионат»