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    Силкин: «Смолову пошел четвертый десяток. В Турции люди завершают карьеру»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал возможный переход нападающего федора Смолова в «Истанбул».

    «Смолову уже четвeртый десяток пошeл. В этом году ему будет 33 года. Идти или нет – это его личное дело. Все поймут, если он пойдeт. При этом все поймут, если он останется.

    В основном в турецких клубах люди завершают карьеру. Если он готов и хочет, то пойдeт. Может, он хочет ещe сыграть в еврокубках. Пока всe вилами на воде писано», – сказал Силкин.

    • Смолов в этом сезоне забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 20 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
    • Контракт форварда с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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