«Лейпциг» – «Бавария»: составы на 16 тур Бундеслиги, 20 января 2023

Стартовые составы «Баварии» и «Лейпцига» на матч 16-го тура Бундеслиги.
- Игра состоится в пятницу, 20 января.
- Начало – в 22:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Лейпциг: Янис Бласвих – Вилли Орбан, Марсель Хальстенберг, Мохамед Симакан, Йоско Гвардиол – Ксавер Шлагер, Конрад Лаймер, Доминик Собослаи, Эмиль Форсберг – Андре Силва, Дани Ольмо.
Бавария: Янн Зоммер – Дайо Упамекано, Йозуа Киммих, Бенджамин Павар, Матейс де Лигт – Леон Горецка, Альфонсо Дэвис, Лерой Сане, Серж Гнабри, Джамал Мусиала – Эрик Чупо-Мотинг.
В последний раз команды играли 30 июля 2022 года – в Суперкубке Германии «Бавария» победила со счетом 5:3.
Коэффициенты:
- Победа Лейпцига – 4.05
- Ничья – 4.45
- Победа Баварии – 1.89
Где смотреть матч Лейпциг – Бавария
Во сколько смотреть матч Лейпциг – Бавария
Источник: «Бомбардир»