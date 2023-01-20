«Лейпциг» – «Бавария»: составы на 16 тур Бундеслиги, 20 января 2023

Стартовые составы «Баварии» и «Лейпцига» на матч 16-го тура Бундеслиги.

Игра состоится в пятницу, 20 января.

Начало – в 22:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Лейпциг: Янис Бласвих – Вилли Орбан, Марсель Хальстенберг, Мохамед Симакан, Йоско Гвардиол – Ксавер Шлагер, Конрад Лаймер, Доминик Собослаи, Эмиль Форсберг – Андре Силва, Дани Ольмо.

Бавария: Янн Зоммер – Дайо Упамекано, Йозуа Киммих, Бенджамин Павар, Матейс де Лигт – Леон Горецка, Альфонсо Дэвис, Лерой Сане, Серж Гнабри, Джамал Мусиала – Эрик Чупо-Мотинг.

В последний раз команды играли 30 июля 2022 года – в Суперкубке Германии «Бавария» победила со счетом 5:3.

Коэффициенты:

Победа Лейпцига – 4.05

Ничья – 4.45

Победа Баварии – 1.89

Где смотреть матч Лейпциг – Бавария

Во сколько смотреть матч Лейпциг – Бавария

Прогноз на матч Лейпциг – Бавария