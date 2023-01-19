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    «Лейпциг» – «Бавария»: составы на 16 тур Бундеслиги, 20 января 2023

    Ориентировочные составы «Баварии» и «Лейпцига» на матч 16-го тура Бундеслиги.

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    Лейпциг: Янис Бласвих – Вилли Орбан, Беньямин Хенрикс, Дэвид Раум, Йоско Гвардиол – Ксавер Шлагер, Амаду Айдара, Доминик Собослаи, Эмиль ФорсбергАндре Силва, Кристофер Нкунку.

    Бавария: Мануэль Нойер – Дайо Упамекано, Йозуа Киммих, Бенджамин Павар, Лукас Эрнандес – Леон Горецка, Кингсли Коман, Лерой Сане, Серж Гнабри, Джамал Мусиала – Эрик Шупо-Мотинг.

    В последний раз команды играли 30 июля 2022 года – в Суперкубке Германии «Бавария» победила со счетом 5:3.

    Коэффициенты:

    • Победа Лейпцига – 4.05
    • Ничья – 4.45
    • Победа Баварии – 1.89

    Где смотреть матч Лейпциг – Бавария

    Во сколько смотреть матч Лейпциг – Бавария

    Прогноз на матч Лейпциг – Бавария

    Источник: «Бомбардир»

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