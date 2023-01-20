«РБ Лейпциг» и «Бавария» встретятся в матче 16-го тура Бундеслиги. Игра состоится в пятницу, 20 января. Начало – в 22:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Матчей в сезоне: 7

Желтые карточки: 29 (4,1 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 25

Пять последних очных матчей: четыре победы «Баварии», одна ничья.

В последний раз команды играли 30 июля 2022 года – в Суперкубке Германии «Бавария» победила со счетом 5:3.

Коэффициенты:

Победа Лейпцига – 4.05

Ничья – 4.45

Победа Баварии – 1.89

Прогноз на матч: победа «Баварии»

Где смотреть матч Лейпциг – Бавария

Во сколько смотреть матч Лейпциг – Бавария