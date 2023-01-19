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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Лейпциг» – «Бавария»: 16 тур Бундеслига, 20 января 2023

    «РБ Лейпциг» и «Бавария» встретятся в матче 16-го тура Бундеслиги. Игра состоится в пятницу, 20 января. Начало – в 22:30 мск.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Даниэль Зиберт (Германия)

    • Матчей в сезоне: 7
    • Желтые карточки: 29 (4,1 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 25

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Баварии», одна ничья.

    В последний раз команды играли 30 июля 2022 года – в Суперкубке Германии «Бавария» победила со счетом 5:3.

    Коэффициенты:

    • Победа Лейпцига – 4.05
    • Ничья – 4.45
    • Победа Баварии – 1.89

    Прогноз на матч: победа «Баварии»

    Где смотреть матч Лейпциг – Бавария

    Во сколько смотреть матч Лейпциг – Бавария

    Источник: «Бомбардир»

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