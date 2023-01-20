«РБ Лейпциг» и «Бавария» встретятся в матче 16-го тура Бундеслиги. Игра состоится в пятницу, 20 января. Начало – в 22:30 мск.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Лейпциг: Янис Бласвих – Вилли Орбан, Беньямин Хенрикс, Дэвид Раум, Йоско Гвардиол – Ксавер Шлагер, Амаду Айдара, Доминик Собослаи, Эмиль Форсберг – Андре Силва, Кристофер Нкунку.
- Бавария: Мануэль Нойер – Дайо Упамекано, Йозуа Киммих, Бенджамин Павар, Лукас Эрнандес – Леон Горецка, Кингсли Коман, Лерой Сане, Серж Гнабри, Джамал Мусиала – Эрик Шупо-Мотинг.
Судья: Даниэль Зиберт (Германия)
- Матчей в сезоне: 7
- Желтые карточки: 29 (4,1 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 25
Пять последних очных матчей: четыре победы «Баварии», одна ничья.
В последний раз команды играли 30 июля 2022 года – в Суперкубке Германии «Бавария» победила со счетом 5:3.
Коэффициенты:
- Победа Лейпцига – 4.05
- Ничья – 4.45
- Победа Баварии – 1.89
Прогноз на матч: победа «Баварии»
Где смотреть матч Лейпциг – Бавария
Источник: «Бомбардир»