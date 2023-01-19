Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Где смотреть матч «Лейпциг» – «Бавария»: 16 тур Бундеслига, 20 января 2023

    «РБ Лейпциг» и «Бавария» сыграют в матче 16-го тура Бундеслиги.

    Уверен в победе «Баварии»? Ставь на матч, получив бонус 2000 рублей

    Встреча пройдет на стадионе «Ред Булл Арена».

    Клуб из Лейпцига занимает третье место в чемпионате (28 очков). «Бавария» лидирует с 34 очками.

    Букмекеры считают «Баварию» фаворитом матча и дают на победу мюнхенской команды коэффициент 1,89. На выигрыш «Лейпцига» можно поставить за 4,05. На ничью коэффициент 4,45.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:45
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11