«РБ Лейпциг» и «Бавария» сыграют в матче 16-го тура Бундеслиги.
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Встреча пройдет на стадионе «Ред Булл Арена».
Клуб из Лейпцига занимает третье место в чемпионате (28 очков). «Бавария» лидирует с 34 очками.
- Игра состоится в пятницу, 20 января.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 22:30 мск.
Букмекеры считают «Баварию» фаворитом матча и дают на победу мюнхенской команды коэффициент 1,89. На выигрыш «Лейпцига» можно поставить за 4,05. На ничью коэффициент 4,45.
Источник: «Бомбардир»