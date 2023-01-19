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    Уткин: «Пять лет живу без любимого действующего игрока. Кажется, я его наконец нашeл»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал победу «Барселоны» над «Реалом» (3:1) в финале Суперкубка Испании.

    «У этой истории есть два серьeзных, увесистых смысла. Во-первых, Суперкубок, наверное, самый легковесный трофей из всех, который могут на своeм жизненном поприще выиграть мадридский «Реал» или «Барселона». Однако это всe-таки трофей. И очень хорошо, что у тренера «Барселоны» Хави такой трофей всe же появился. Это придаст ему и увесистости, и силы, и просто уверенности в себе.

    Если бы его не было, наверное, очень скоро пошли бы разговоры: парень, конечно, Хави небесталанный и «Барселона» при нeм, конечно, преобразилась, но «Барселона» может преобразиться при другом тренере гораздо серьeзнее. Короче говоря, для Хави здорово, что он выиграл этот Суперкубок.

    А другое — это настоящий чeрт Гави. Две голевые и один гол — три мяча в итоге «Барселона» забила. И я должен признаться в интимном: долгое время, уже почти пять лет, живу без любимого действующего игрока. Кажется, я его наконец нашeл. Кажется, я буду любить Гави», — сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

    • 18-летний Гави – воспитанник «Барселоны».
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2577

      fakeid 1 час назад

      люби пельмени, не изменяй традициям!

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      Ответить
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      Рейтинг: +24020

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Признался в интимном... Как у них там, камбек кажется называется? Вроде как в переносном смысле это у Уткина, но чёрт его знает...

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