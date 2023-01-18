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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Вильярреал» – «Реал»: 1/8 финала Кубка Испании, 19 января 2023

    «Вильярреал» и «Реал» встретятся в матче 1/8 финала Кубка Испании. Игра пройдет в четверг, 10 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Исидро Диас Эскудерос (Испания)

    • Матчей в сезоне: 10
    • Желтые карточки: 56 (5,6 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 28

    В последний раз команды встречались 7 января 2023 года – «Вильярреал» победил со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Йереми Пино и Жерар Морено. У мадридцев отличился Карим Бензема.

    Коэффициенты:

    • Победа – 3.02
    • Ничья – 3.80
    • Победа Тоттенхэма – 2.46

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Вильярреал – Реал

    Во сколько смотреть матч Вильярреал – Реал

    Источник: «Бомбардир»

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