«Вильярреал» и «Реал» встретятся в матче 1/8 финала Кубка Испании. Игра пройдет в четверг, 10 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Исидро Диас Эскудерос (Испания)

Матчей в сезоне: 10

Желтые карточки: 56 (5,6 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 28

В последний раз команды встречались 7 января 2023 года – «Вильярреал» победил со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Йереми Пино и Жерар Морено. У мадридцев отличился Карим Бензема.

Коэффициенты:

Победа Вильярреала – 3.02

Ничья – 3.80

Победа Реала – 2.46

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Вильярреал – Реал

Во сколько смотреть матч Вильярреал – Реал