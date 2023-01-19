«Вильярреал» и «Реал» встретятся в матче 1/8 финала Кубка Испании. Игра пройдет в четверг, 10 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию и ставь на матч
Ориентировочные составы:
-
Вильярреал: Пепе Рейна – Айсса Манди, Хорхе Куэнка, Кико Фемениа, Хоан Мохика – Мануэль Тригерос, Ману Морланес, Алекс Баэна – Николя Джэксон, Арно Данжума, Хосе Моралес.
-
Реал: Андрей Лунин – Эдер Милитао, Лукас Васкес, Начо, Альваро Одриосола – Дани Себальос, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга – Родриго, Эден Азар, Марко Асенсио.
Судья: Исидро Диас Эскудерос (Испания)
- Матчей в сезоне: 10
- Желтые карточки: 56 (5,6 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 28
В последний раз команды встречались 7 января 2023 года – «Вильярреал» победил со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Йереми Пино и Жерар Морено. У мадридцев отличился Карим Бензема.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: обе забьют – да
Где смотреть матч Вильярреал – Реал