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    Во сколько смотреть матч «Вильярреал» – «Реал»: 1/8 финала Кубка Испании, 19 января 2023

    «Вильярреал» и «Реал» встретятся в матче 1/8 финала Кубка Испании.

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    Встреча пройдет на стадионе «Эль Мадригал», вместимость которого составляет 24 тысячи зрителей.

    Пять последних очных матчей команд: одна победа «Вильярреала», три ничьих, одна победа «Реала».

    • Игра состоится в четверг, 19 января.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
    • Начало – в 23:00 мск.

    Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Коэффициент на победу «Реала» составляет 2,40, на выигрыш «Вильярреала» – 2,95. На ничью можно поставить за 3,55.

    Где смотреть матч Вильярреал – Реал

    Прогноз на Вильярреал – Реал

    Источник: «Бомбардир»

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