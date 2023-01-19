«Вильярреал» и «Реал» встретятся в матче 1/8 финала Кубка Испании.
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Встреча пройдет на стадионе «Эль Мадригал», вместимость которого составляет 24 тысячи зрителей.
Пять последних очных матчей команд: одна победа «Вильярреала», три ничьих, одна победа «Реала».
- Игра состоится в четверг, 19 января.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
- Начало – в 23:00 мск.
Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Коэффициент на победу «Реала» составляет 2,40, на выигрыш «Вильярреала» – 2,95. На ничью можно поставить за 3,55.
Где смотреть матч Вильярреал – Реал
Источник: «Бомбардир»