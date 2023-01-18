Промес: «Мне нравится хоккей! Только расстроен, что «Спартак» проиграл»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями после посещения матча КХЛ «Спартак» – «Автомобилист» (4:7).

«Очень хорошо, мне понравился матч. Только расстроен, что не выиграли. А так, просто прекрасно. Мне нравится хоккей!» – сказал Промес после матча.

31-летний нидерландец не полетел на сборы со «Спартаком» по личным обстоятельствам.

Он тренируется в Москве с молодежной командой столичного клуба.

Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны.

Фото: «Чемпионат».

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