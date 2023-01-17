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  • «Арсенал» хочет купить Хвичу. Трансфер оценивается в 100 миллионов

«Арсенал» хочет купить Хвичу. Трансфер оценивается в 100 миллионов

17 января 2023, 20:12
15

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Tuttomercatoweb, подписать 21-летнего грузина хочет «Арсенал». Лондонский клуб переключился на кандидатуру Хвичи после срыва сделки по Михаилу Мудрику.

Ориентировочная сумма трансфера составляет более 100 миллионов евро.

  • Грузин выступал за «Локо» на правах аренды в 2019 году.
  • Затем футболиста переманил «Рубин».
  • Прошлым летом Хвича ушел в «Наполи» за 10 миллионов евро.

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Источник: Tuttomercatoweb
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Арсенал Наполи Кварацхелия Хвича
Комментарии (15)
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SpartakMoskwa
1673975858
За Мудрика 100 заплатили, а он и 50 не стоит Хвича 130 Лямов минимум учитывая то что он уже себя в топ 3 лиги показал
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Sedoi_Goblin
1673976596
"По информации Tuttomercatoweb, подписать 21-летнего грухина хочет «Арсенал»." Грухин? Это кто?.... А если по теме,то у Хвичи Скудетто почти в кармане, а в АПЛ все скользко порой бывает...
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TOMSON
1673977407
А другие цены есть вообще? Или все теперь по 100 продаются?
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R_a_i_n
1673978478
Здается мне мир сходит с ума!
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ARSteven89
1673979508
Ну, не зимой точно! Даже я хочу, чтобы он дотянулся до чемпионства с Наполи) Салайета, Лавесси, Кавани, Игуаин, Мертенс ХХХ Осимхен+Кварацхелия ???
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сутулая собака и лисы
1673980217
ДА!
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DOCTOR PENALTY
1673981975
Этот груХин, учитывая его возраст, стоит дороже. Однозначно!
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Андреич
1673983241
Не надо ему никуда уходить. Пойдёт там у него, или нет - ещё вопрос. Наполи - его клуб. Болельщики любят, игра идёт, чемп сильный.
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BlackMurder
1674023857
Мир сошел с ума украинец 100, грузин более 100
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