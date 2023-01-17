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    «Арсенал» хочет купить Хвичу. Трансфер оценивается в 100 миллионов

    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ.

    По информации Tuttomercatoweb, подписать 21-летнего грухина хочет «Арсенал». Лондонский клуб переключился на кандидатуру Хвичи после срыва сделки по Михаилу Мудрику.

    Ориентировочная сумма трансфера составляет более 100 миллионов евро.

    • Грузин выступал за «Локо» на правах аренды в 2019 году.
    • Затем футболиста переманил «Рубин».
    • Прошлым летом Хвича ушел в «Наполи» за 10 миллионов евро.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 20:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1248

      сутулая собака и лисы 11 минут назад

      ДА!

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      Рейтинг: +1232

      ARSteven89 23 минуты назад

      Ну, не зимой точно! Даже я хочу, чтобы он дотянулся до чемпионства с Наполи)
      Салайета, Лавесси, Кавани, Игуаин, Мертенс ХХХ
      Осимхен+Кварацхелия ???

      0
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      Рейтинг: +11452

      R_a_i_n 40 минут назад

      Здается мне мир сходит с ума!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2547

      fakeid > R_a_i_n 22 минуты назад

      сразу видно второгодника. "Сдаётся".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5591

      TOMSON 58 минут назад

      А другие цены есть вообще? Или все теперь по 100 продаются?

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      Рейтинг: +1232

      ARSteven89 > TOMSON 30 минут назад

      Это FIX PRICE )))

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      Рейтинг: +1422

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      "По информации Tuttomercatoweb, подписать 21-летнего грухина хочет «Арсенал»." Грухин? Это кто?.... А если по теме,то у Хвичи Скудетто почти в кармане, а в АПЛ все скользко порой бывает...

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      Рейтинг: +1008

      SpartakMoskwa 1 час назад

      За Мудрика 100 заплатили, а он и 50 не стоит
      Хвича 130 Лямов минимум учитывая то что он уже себя в топ 3 лиги показал

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