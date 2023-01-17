«Арсенал» хочет купить Хвичу. Трансфер оценивается в 100 миллионов

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ.
По информации Tuttomercatoweb, подписать 21-летнего грузина хочет «Арсенал». Лондонский клуб переключился на кандидатуру Хвичи после срыва сделки по Михаилу Мудрику.
Ориентировочная сумма трансфера составляет более 100 миллионов евро.
- Грузин выступал за «Локо» на правах аренды в 2019 году.
- Затем футболиста переманил «Рубин».
- Прошлым летом Хвича ушел в «Наполи» за 10 миллионов евро.
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Источник: Tuttomercatoweb