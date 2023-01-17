«Арсенал» хочет купить Хвичу. Трансфер оценивается в 100 миллионов

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Tuttomercatoweb, подписать 21-летнего грузина хочет «Арсенал». Лондонский клуб переключился на кандидатуру Хвичи после срыва сделки по Михаилу Мудрику.

Ориентировочная сумма трансфера составляет более 100 миллионов евро.

Грузин выступал за «Локо» на правах аренды в 2019 году.

Затем футболиста переманил «Рубин».

Прошлым летом Хвича ушел в «Наполи» за 10 миллионов евро.

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