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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»: 7 тур АПЛ, 18 января 2023

    «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 7-го тура АПЛ. Игра пройдет в среду, 18 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Джон Брукс (Англия)

    • Матчей в сезоне: 9
    • Желтые карточки: 39 (4,3 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 0
    • Фолы в среднем за матч: 22

    Пять последних очных матчей: две победы «МЮ», одна ничья, два раза выиграл «Кристал Пэлас».

    В последний раз команды играли 19 июля 2022 года – «МЮ» выиграл со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо.

    «МЮ» выиграл девять матчей подряд. В последнем туре команда Эрика тен Хага обыграла чемпиона АПЛ «Манчестер Сити».

    Коэффициенты:

    • Победа Кристал Пэлас – 4.70
    • Ничья – 3.90
    • Победа МЮ – 1.83

    Прогноз на матч: победа «МЮ»

    Где смотреть матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед

    Во сколько смотреть матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед

    Источник: «Бомбардир»

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