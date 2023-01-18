«Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 7-го тура АПЛ. Игра пройдет в среду, 18 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
- Кристал Пэлас: Висенте Гуайта – Тайрик Митчелл, Натаниэл Клайн, Марк Гехи, Джеймс Томкинс – Шейк Дюкур, Эберечи Эзе, Джеффри Шлупп – Уилфрид Заа, Жан-Филип Матета, Джордан Айю.
- МЮ: Давид де Хеа – Люк Шоу, Рафаэль Варан, Тирелл Маласия, Аарон Ван-Биссака – Каземиро, Кристиан Эриксен – Антони Матеус, Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд – Антони Марсьяль.
Судья: Джон Брукс (Англия)
- Матчей в сезоне: 9
- Желтые карточки: 39 (4,3 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
- Фолы в среднем за матч: 22
Пять последних очных матчей: две победы «МЮ», одна ничья, два раза выиграл «Кристал Пэлас».
В последний раз команды играли 19 июля 2022 года – «МЮ» выиграл со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо.
«МЮ» выиграл девять матчей подряд. В последнем туре команда Эрика тен Хага обыграла чемпиона АПЛ «Манчестер Сити».
Коэффициенты:
- Победа Кристал Пэлас – 4.70
- Ничья – 3.90
- Победа МЮ – 1.83
Прогноз на матч: победа «МЮ»
Где смотреть матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед
Источник: «Бомбардир»