«Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 7-го тура АПЛ. Игра пройдет в среду, 18 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Джон Брукс (Англия)

Матчей в сезоне: 9

Желтые карточки: 39 (4,3 в среднем за матч)

Красные карточки: 0

Фолы в среднем за матч: 22

Пять последних очных матчей: две победы «МЮ», одна ничья, два раза выиграл «Кристал Пэлас».

В последний раз команды играли 19 июля 2022 года – «МЮ» выиграл со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо.

«МЮ» выиграл девять матчей подряд. В последнем туре команда Эрика тен Хага обыграла чемпиона АПЛ «Манчестер Сити».

Коэффициенты:

Победа Кристал Пэлас – 4.70

Ничья – 3.90

Победа МЮ – 1.83

Прогноз на матч: победа «МЮ»

Где смотреть матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед

Во сколько смотреть матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед