«Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в матче 7-го тура АПЛ.
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Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Селхарст Парк».
«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в чемпионате, имея на счету 22 очка. «МЮ» – четвертое (38 очков).
- Игра состоится в среду, 18 января.
- Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
- Начало – в 23:00 мск.
«МЮ» – фаворит матча по мнению букмекеров, на их победу можно поставить за коэффициент 1,80. Ничья оценивается в 3,80. Выигрыш «Кристал Пэлас» – в 4,50.
Источник: «Бомбардир»