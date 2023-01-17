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    Где смотреть матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»: 7 тур АПЛ, 18 января 2023

    «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в матче 7-го тура АПЛ.

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    Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Селхарст Парк».

    «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в чемпионате, имея на счету 22 очка. «МЮ» – четвертое (38 очков).

    • Игра состоится в среду, 18 января.
    • Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
    • Начало – в 23:00 мск.

    «МЮ» – фаворит матча по мнению букмекеров, на их победу можно поставить за коэффициент 1,80. Ничья оценивается в 3,80. Выигрыш «Кристал Пэлас» – в 4,50.

    Прогноз на матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед

    Источник: «Бомбардир»

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