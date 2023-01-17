«Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 7-го тура АПЛ. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Селхарст Парк».

Болеешь за «МЮ»? Ставь на победу любимой команды, получив бонус 2000 рублей

«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в чемпионате, имея на счету 22 очка. «МЮ» – четвертое (38 очков).

Пять последних очных матчей команд: две победы «МЮ», одна ничья, два раза выиграл «Кристал Пэлас».

Игра состоится в среду, 18 января.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

Начало – в 23:00 мск.

«МЮ» – фаворит матча по мнению букмекеров, на их победу можно поставить за коэффициент 1,80. Ничья оценивается в 3,80. Выигрыш «Кристал Пэлас» – в 4,50.

Где смотреть матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед