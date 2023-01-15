«Реал» и «Барселона» назвали стартовые составы на матч финала Суперкубка Испании.

Игра пройдет в воскресенье, 15 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Кросс, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Бензема.

Барселона: тер Штеген, Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде, Бускетс, Гави, Педри, де Йонг, Левандовски, Дембеле.

В последний раз команды встречались 16 октября 2023 года – «Реал» выиграл со счетом 3:1. За мадридцев забили Бензема, Вальверде и Родриго. За «Барсу» отличился Ферран Торрес.

Коэффициенты:

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть Реал – Барселона

Во сколько смотреть Реал – Барселона

Прогноз на матч Реал – Барселона