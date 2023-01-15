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    «Реал» – «Барселона»: стартовые составы на финал Суперкубка Испании

    «Реал» и «Барселона» назвали стартовые составы на матч финала Суперкубка Испании.

    • Игра пройдет в воскресенье, 15 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.

    Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Кросс, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Бензема.

    Барселона: тер Штеген, Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде, Бускетс, Гави, Педри, де Йонг, Левандовски, Дембеле.

    В последний раз команды встречались 16 октября 2023 года – «Реал» выиграл со счетом 3:1. За мадридцев забили Бензема, Вальверде и Родриго. За «Барсу» отличился Ферран Торрес.

    Коэффициенты:

    • Победа «Реала» – 3.20
    • Ничья – 3.55
    • Победа «Валенсии» – 2.30

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть Реал – Барселона

    Во сколько смотреть Реал – Барселона

    Прогноз на матч Реал – Барселона

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +819

      Lipatoff 18 минут назад

      Вперед Каталонцы за первым трофеем!

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