Агент Уткина сообщил об интересе к игроку из-за рубежа

Полузащитником «Ростова» Даниилом Уткиным интересуются зарубежные клубы. Об этом сообщил агент игрока Тимофей Бердышев.

«Если летом в «Ростов» поступит какое-то предложение по Даниилу, которое устроит клуб и устроит нас, то мы будем его рассматривать, как минимум. Сегодня «Ростов» борется за самые высокие места в нашем чемпионате. На сегодняшний день Даниил хочет принести пользу своему клубу, где он вырос и сейчас играет. Сегодня он думает о «Ростове». Интерес не равняется предложению.

Когда поступит предложение, мы его рассмотрим. Если оно нас устроит, будем думать. Находятся ли клубы, проявляющие интерес к Даниилу в зоне еврокубков? В разных странах по-разному. В некоторых странах — да», – сказал Бердышев.

23-летний Уткин стоит 7 миллионов евро.

В сезоне РПЛ у Уткина 17 матчей, 3 гола, 7 ассистов.

Игрок – воспитанник «Краснодара».

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