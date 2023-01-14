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    Камоцци: «Из-за пропуска сборов Промес не сможет играть на 100 процентов»

    Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о ситуации с неучастием Квинси Промеса в зимнем сборе москвичей в ОАЭ.

    «То, что Промес не поедет на сборы со «Спартаком» — это плохие новости для команды. Без соответствующей подготовки он не сможет играть на сто процентов», — сказал Камоцци.

    • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
    • Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны.
    • В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: Metaratings

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