Камоцци: «Из-за пропуска сборов Промес не сможет играть на 100 процентов»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о ситуации с неучастием Квинси Промеса в зимнем сборе москвичей в ОАЭ.

«То, что Промес не поедет на сборы со «Спартаком» — это плохие новости для команды. Без соответствующей подготовки он не сможет играть на сто процентов», — сказал Камоцци.

Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны.

В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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