Пресс-атташе «Спартака»: «Промес чувствует себя русским. Поможем ему получить российский паспорт, если он захочет»

«Спартак» готов посодействовать своему форварду Квинси Промесу в получении российского паспорта.

«Паспорт РФ для Промеса? Пока новостей нет. Но Квинси во многом чувствует себя русским. Будет ли у него паспорт или нет – это его решение. Если он захочет это сделать, мы ему всячески поможем, насколько это возможно со стороны футбольного клуба», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

В прошлом году сообщалось, что «Спартак» начал процедуру натурализации Промеса.

Игрок выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

Промес взял со «Спартаком» все российские трофеи.

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