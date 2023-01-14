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    Пресс-атташе «Спартака»: «Промес чувствует себя русским. Поможем ему получить российский паспорт, если он захочет»

    «Спартак» готов посодействовать своему форварду Квинси Промесу в получении российского паспорта.

    «Паспорт РФ для Промеса? Пока новостей нет. Но Квинси во многом чувствует себя русским. Будет ли у него паспорт или нет – это его решение. Если он захочет это сделать, мы ему всячески поможем, насколько это возможно со стороны футбольного клуба», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

    • В прошлом году сообщалось, что «Спартак» начал процедуру натурализации Промеса.
    • Игрок выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Промес взял со «Спартаком» все российские трофеи.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 18:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +165

      ПалкоВводецъ (returned) 19 секунд назад

      Ему российский паспорт нужен. чтобы в тюрягу у себя на родине не сесть. Он и ромбик будет лобызать, пока есть контракт и пока не посадили. Нельзя давать российский паспорт всяким личностям с криминальными наклонностями. Гыгыгы

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      Рейтинг: +15

      valsboston 1 минуту назад

      Но Квинси во многом чувствует себя русским====После тонн кокаина у его семьи ? Это что значит ? Все русские такие ?

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