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    ФИФА наказала сборную Сербии по итогам матча ЧМ-2022 со Швейцарией

    Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение оштрафовать футбольный союз Сербии.

    Сербы будут наказаны за неподобающее поведение болельщиков и игроков сборной во время матча ЧМ-2022 против Швейцарии.

    Штраф составит 50 тысяч швейцарских франков.

    Также сборная Сербии проведет следующий домашний матч под эгидой ФИФА с ограниченной вместимостью стадиона. 25 процентов мест на арене будут недоступны.

    • Сербы проиграли Швейцарии со счетом 2:3.
    • Из-за этого поражения они не вышли из группы ЧМ-2022.

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    Источник: сайт ФИФА

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    Сегодня, 13:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16806

      Barmaleushka 1 час назад

      В глотку им запихать эти 50 тыс. , шоб подавились защеканцы продажные .

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