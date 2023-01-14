ФИФА наказала сборную Сербии по итогам матча ЧМ-2022 со Швейцарией

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение оштрафовать футбольный союз Сербии.

Сербы будут наказаны за неподобающее поведение болельщиков и игроков сборной во время матча ЧМ-2022 против Швейцарии.

Штраф составит 50 тысяч швейцарских франков.

Также сборная Сербии проведет следующий домашний матч под эгидой ФИФА с ограниченной вместимостью стадиона. 25 процентов мест на арене будут недоступны.

Сербы проиграли Швейцарии со счетом 2:3.

Из-за этого поражения они не вышли из группы ЧМ-2022.

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