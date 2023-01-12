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    «Бетис» – «Барселона»: стартовые составы на матч полуфинала Суперкубка Испании

    Стали известны стартовые составы команд на полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором сыграют «Бетис» и «Барселона».

    • Игра пройдет в четверг, 12 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии (65 тысяч зрителей)

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    Бетис: Браво, Фелипе, Пеццелла, Миранда, Фекир, Энрике, Санчес, Руйбаль, Каналес, Родригес, Иглесиас.

    Барселона: тер Стеген, Араухо, Альба, Роберто, Кунде, Педри, Гави, де Йонг, Дембеле, Левандовски, Рафинья.

    В пяти последних очных матчах «Барса» одержала четыре победы, еще один раз выиграл «Бетис».

    В последний раз команды встречались 7 мая 2022 года – «Барса» выиграла на выезде со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Ансу Фати и Жорди Альба.

    Коэффициенты:

    • Победа «Бетиса» – 7.00
    • Ничья – 5.00
    • Победа «Барселоны» – 1.52

    Где смотреть Бетис – Барселона

    Во сколько смотреть матч Бетис – Барселона

    Прогноз на Бетис – Барселона

    Источник: «Бомбардир»

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