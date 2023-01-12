«Бетис» и «Барселона» встретятся в матче 1/2 финала Суперкубка Испании. Игра пройдет в четверг, 12 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.
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Ориентировочные составы:
- Бетис: Руи Силва – Алекс Морено, Аитор Руибаль, Эдгар Гонсалес, Херман Пеццелья – Вилльям Карвалью, Андрес Гуардадо – Серхио Каналес, Луис Энрике Безерра, Набиль Фекир – Борха Иглесиас.
- Барселона: Марк-Андре тер Стеген – Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Алекс Бальде, Рональд Араухо – Фрэнки де Йонг, Гави, Серхио Бускетс – Усман Дембеле, Педри, Ансу Фати.
Судья: Карлос дель Серро Гранде (Испания)
- Матчей в сезоне: 12 (Примера и Кубок Испании)
- Желтые карточки: 47 (3,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 4
- Фолы в среднем за матч: 27
Пять последних матчей: 4 победы «Барсы», 1 победа «Бетиса».
В последний раз команды встречались 7 мая 2022 года – «Барса» выиграла на выезде со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Ансу Фати и Жорди Альба.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: обе забьют – да, победа «Барселоны»
Где смотреть «Бетис» – «Барселона»
Источник: «Бомбардир»