«Бетис» и «Барселона» встретятся в матче 1/2 финала Суперкубка Испании. Игра пройдет в четверг, 12 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.

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Ориентировочные составы:

Судья: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

Матчей в сезоне: 12 (Примера и Кубок Испании)

Желтые карточки: 47 (3,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 4

Фолы в среднем за матч: 27

Пять последних матчей: 4 победы «Барсы», 1 победа «Бетиса».

В последний раз команды встречались 7 мая 2022 года – «Барса» выиграла на выезде со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Ансу Фати и Жорди Альба.

Коэффициенты:

Прогноз на матч: обе забьют – да, победа «Барселоны»

Где смотреть «Бетис» – «Барселона»

Во сколько матч «Бетис» – «Барселона»