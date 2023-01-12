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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Бетис» – «Барселона»: полуфинал Кубка Испании, 12 января 2022

    «Бетис» и «Барселона» встретятся в матче 1/2 финала Суперкубка Испании. Игра пройдет в четверг, 12 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

    • Матчей в сезоне: 12 (Примера и Кубок Испании)
    • Желтые карточки: 47 (3,9 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 4
    • Фолы в среднем за матч: 27

    Пять последних матчей: 4 победы «Барсы», 1 победа «Бетиса».

    В последний раз команды встречались 7 мая 2022 года – «Барса» выиграла на выезде со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Ансу Фати и Жорди Альба.

    Коэффициенты:

    • Победа «Бетиса» – 7.00
    • Ничья – 5.00
    • Победа «Барселоны» – 1.52

    Прогноз на матч: обе забьют – да, победа «Барселоны»

    Где смотреть «Бетис» – «Барселона»

    Во сколько матч «Бетис» – «Барселона»

    Источник: «Бомбардир»

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