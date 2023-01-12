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    Где смотреть матч «Бетис» – «Барселона»: полуфинал Суперкубка Испании, 12 января 2022

    «Бетис» и «Барселона» сыграют в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

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    Встреча пройдет на стадионе «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.

    • Игра состоится в четверг, 12 января.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Начало – в 22:00 мск.

    «Барса» является фаворитом матча по мнению букмекеров, коэффициент на победу каталонской команды составляет 1,5. Ничья оценивается в 5.0. На победу «Бетиса» можно поставить за 7.0.

    Во сколько смотреть матч «Бетис» – «Барселона»

    Прогноз на «Бетис» – «Барселона»

    Источник: «Бомбардир»

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