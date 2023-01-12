«Бетис» и «Барселона» сыграют в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

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Встреча пройдет на стадионе «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.

Игра состоится в четверг, 12 января.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 22:00 мск.

«Барса» является фаворитом матча по мнению букмекеров, коэффициент на победу каталонской команды составляет 1,5. Ничья оценивается в 5.0. На победу «Бетиса» можно поставить за 7.0.

Во сколько смотреть матч «Бетис» – «Барселона»

Прогноз на «Бетис» – «Барселона»