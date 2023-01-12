Рианчо: «При мне в «Спартаке» была токсичная атмосфера»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о периоде работы в «Спаратке».

«Рубин» и киевское «Динамо» — два лучших клуба в моей карьере. Там я полностью реализовал себя и вместе с футболистами добился больших успехов. Во время работы в этих командах чувствовалось единение игроков, болельщиков и клуба. Поэтому все цели были достигнуты.

Самые лучшие условия работы были в «Спартаке». Что касается инфраструктуры, думаю, это уровень очень хорошего европейского клуба. Там есть все необходимое для успешной работы.

Но атмосфера внутри «Спартака» была токсичной. В таких условиях было невозможно добиваться высоких целей. Поэтому все так и закончилось. Будь в коллективе другая обстановка, возможно, эта команда бы выиграла не один титул РПЛ», — сказал Рианчо.

Рианчо вошел в тренерский штаб «Спартака» летом 2018 года.

В октябре он возглавил команду после отставки Массимо Карреры.

В ноябре его сменил Олег Кононов.

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