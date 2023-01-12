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    Мозес пропустит первый сбор «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подтвердил, что полузащитник Виктор Мозес не примет участие в первом зимнем сборе команды.

    «Вчера у нас был медосмотр. Сегодня игроки проходят тестирование на физические кондиции, проверяем состояние связок. По итогам будет принято решение, кто сможет продолжить подготовку на сборах.

    Если говорить персонально, то у нас были игроки, у которых были длительные травмы – например, Мозес. Мы с ним встречались, следим за его состоянием.

    Первый сбор он пропустит, но возможно, что во втором уже сможет принять участие», – сказал Абаскаль.

    • Нигериец травмировался в начале августа.
    • Он перенес операцию в связи с повреждением ахиллова сухожилия.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16655

      NewLife 2 часа назад

      Витю надо беречь.

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