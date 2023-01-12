«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, победив «Валенсию».
Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью – 1:1. В серии пенальти оказалась сильнее мадридская команда.
Карим Бензема забил в пяти матчах за Суперкубок Испании.
В финале «Реал» сыграет с победителем пары «Барселона» – «Бетис». Команды встретятся завтра.
Испания. Суперкубок.
Реал – Валенсия – 1:1 (1:0, 0:1, 0:0 – по пенальти)
Голы: 1:0 – Бензема, 39 (с пенальти); 1:1 – Лион, 46.
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Источник: «Бомбардир»