«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, победив «Валенсию».

Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью – 1:1. В серии пенальти оказалась сильнее мадридская команда.

Карим Бензема забил в пяти матчах за Суперкубок Испании.

В финале «Реал» сыграет с победителем пары «Барселона» – «Бетис». Команды встретятся завтра.

Испания. Суперкубок.

Реал – Валенсия – 1:1 (1:0, 0:1, 0:0 – по пенальти)

Голы: 1:0 – Бензема, 39 (с пенальти); 1:1 – Лион, 46.

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