«Реал» и «Валенсия» встретятся в матче 1/2 финала Суперкубка Испании. Игра пройдет в среду, 11 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.
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Ориентировочные составы:
- Реал: Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Рюдигер, Кроос, Модрич, Чуамени, Винисиус, Вальверде, Бензема.
- Валенсия: Мамардашвили, Гайя, Коррейя, Джемерт, Диакаби, Гильямон, Мориба, Муса, Лино, Кастильехо, Кавани.
Судья: Алехандро Эрнандес (Испания)
- Матчей в сезоне: 8 (Примера и Кубок Испании)
- Желтые карточки: 47 (5,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 5
- Фолы в среднем за матч: 25
Пять последних матчей: 4 победы «Реала», 1 победа «Валенсии».
В последний раз команды встречались 19 сентября 2022 года – «Реал» выиграл на выезде со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Винисиус Жуниор и Карим Бензема.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: победа «Реала», ТБ 2,5
Где смотреть матч «Реал» – «Валенсия»
Во сколько смотреть матч «Реал» – «Валенсия»
Источник: «Бомбардир»