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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Валенсия»: полуфинал Кубка Испании, 11 января 2022

    «Реал» и «Валенсия» встретятся в матче 1/2 финала Суперкубка Испании. Игра пройдет в среду, 11 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.

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    Ориентировочные составы:

    • Реал: Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Рюдигер, Кроос, Модрич, Чуамени, Винисиус, Вальверде, Бензема.
    • Валенсия: Мамардашвили, Гайя, Коррейя, Джемерт, Диакаби, Гильямон, Мориба, Муса, Лино, Кастильехо, Кавани.

    Судья: Алехандро Эрнандес (Испания)

    • Матчей в сезоне: 8 (Примера и Кубок Испании)
    • Желтые карточки: 47 (5,9 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 5
    • Фолы в среднем за матч: 25

    Пять последних матчей: 4 победы «Реала», 1 победа «Валенсии».

    В последний раз команды встречались 19 сентября 2022 года – «Реал» выиграл на выезде со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

    Коэффициенты:

    • Победа «Реала» – 1.54
    • Ничья – 4.60
    • Победа «Валенсии» – 6.20

    Прогноз на матч: победа «Реала», ТБ 2,5

    Где смотреть матч «Реал» – «Валенсия»

    Во сколько смотреть матч «Реал» – «Валенсия»

    Источник: «Бомбардир»

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