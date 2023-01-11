«Реал» и «Валенсия» встретятся в матче 1/2 финала Суперкубка Испании. Игра пройдет в среду, 11 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.

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Ориентировочные составы:

Реал : Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Рюдигер, Кроос, Модрич, Чуамени, Винисиус, Вальверде, Бензема.

: Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Рюдигер, Кроос, Модрич, Чуамени, Винисиус, Вальверде, Бензема. Валенсия: Мамардашвили, Гайя, Коррейя, Джемерт, Диакаби, Гильямон, Мориба, Муса, Лино, Кастильехо, Кавани.

Судья: Алехандро Эрнандес (Испания)

Матчей в сезоне: 8 (Примера и Кубок Испании)

Желтые карточки: 47 (5,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 5

Фолы в среднем за матч: 25

Пять последних матчей: 4 победы «Реала», 1 победа «Валенсии».

В последний раз команды встречались 19 сентября 2022 года – «Реал» выиграл на выезде со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

Коэффициенты:

Прогноз на матч: победа «Реала», ТБ 2,5

Где смотреть матч «Реал» – «Валенсия»

Во сколько смотреть матч «Реал» – «Валенсия»