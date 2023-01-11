«Реал» и «Валенсия» сыграют в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

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Встреча пройдет на стадионе «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.

Игра состоится в среду, 11 января.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 22:00 мск.

«Реал» – фаворит матча по мнению букмекеров. Коэффициент на победу мадридской команды составляет 1,54. Успех «Валенсии» оценивается в 6,20. Поставить на ничью можно за коэффициент 4,60.

Во сколько смотреть матч «Реал» – «Валенсия»

Прогноз на матч «Реал» – Валенсия»