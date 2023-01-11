Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Где смотреть матч «Реал» – «Валенсия»: полуфинал Суперкубка Испании, 11 января 2022

    «Реал» и «Валенсия» сыграют в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию и ставь на матч

    Встреча пройдет на стадионе «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.

    • Игра состоится в среду, 11 января.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Начало – в 22:00 мск.

    «Реал» – фаворит матча по мнению букмекеров. Коэффициент на победу мадридской команды составляет 1,54. Успех «Валенсии» оценивается в 6,20. Поставить на ничью можно за коэффициент 4,60.

    Во сколько смотреть матч «Реал» – «Валенсия»

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11