«Реал» и «Валенсия» сыграют в полуфинальном матче Суперкубка Испании.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию и ставь на матч
Встреча пройдет на стадионе «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.
- Игра состоится в среду, 11 января.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Начало – в 22:00 мск.
«Реал» – фаворит матча по мнению букмекеров. Коэффициент на победу мадридской команды составляет 1,54. Успех «Валенсии» оценивается в 6,20. Поставить на ничью можно за коэффициент 4,60.
Во сколько смотреть матч «Реал» – «Валенсия»
Источник: «Бомбардир»