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    «Реал» – «Валенсия»: стартовые составы на матч Суперкубка Испании

    «Реал» и «Валенсия» назвали стартовые составы на матч полуфинала Суперкубка Испании.

    Игра пройдет сегодня, 11 января. Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.

    Реал: Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Рюдигер, Кроос, Камавинга, Винисиус, Родриго, Вальверде, Бензема.

    Валенсия: Мамардашвили, Гайя, Кюмарт, Коррейя, Озкаджар, Алмейда, Муса, Лино, Лато, Кавани, Клюйверт.

    В пяти последних очных матчах «Реал» одержал четыре победы, еще один раз выиграла «Валенсия».

    В последний раз команды встречались 19 сентября 2022 года – «Реал» выиграл на выезде со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

    Коэффициенты:

    • Победа «Реала» – 1.54
    • Ничья – 4.60
    • Победа «Валенсии» – 6.20

    Где смотреть матч «Реал» – «Валенсия»

    Во сколько смотреть матч «Реал» – «Валенсия»

    Прогноз на матч «Реал» – Валенсия»

    Источник: «Бомбардир»

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