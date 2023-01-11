«Реал» и «Валенсия» назвали стартовые составы на матч полуфинала Суперкубка Испании.
Игра пройдет сегодня, 11 января. Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.
Реал: Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Рюдигер, Кроос, Камавинга, Винисиус, Родриго, Вальверде, Бензема.
Валенсия: Мамардашвили, Гайя, Кюмарт, Коррейя, Озкаджар, Алмейда, Муса, Лино, Лато, Кавани, Клюйверт.
В пяти последних очных матчах «Реал» одержал четыре победы, еще один раз выиграла «Валенсия».
В последний раз команды встречались 19 сентября 2022 года – «Реал» выиграл на выезде со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Винисиус Жуниор и Карим Бензема.
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