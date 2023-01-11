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«Реал» – «Валенсия»: стартовые составы на матч Суперкубка Испании

11 января 2023, 21:26

«Реал» и «Валенсия» назвали стартовые составы на матч полуфинала Суперкубка Испании.

Игра пройдет сегодня, 11 января. Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.

Реал: Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Рюдигер, Кроос, Камавинга, Винисиус, Родриго, Вальверде, Бензема.

Валенсия: Мамардашвили, Гайя, Кюмарт, Коррейя, Озкаджар, Алмейда, Муса, Лино, Лато, Кавани, Клюйверт.

В пяти последних очных матчах «Реал» одержал четыре победы, еще один раз выиграла «Валенсия».

В последний раз команды встречались 19 сентября 2022 года – «Реал» выиграл на выезде со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

Коэффициенты:

  • Победа «Реала» – 1.54
  • Ничья – 4.60
  • Победа «Валенсии» – 6.20

Где смотреть матч «Реал» – «Валенсия»

Во сколько смотреть матч «Реал» – «Валенсия»

Прогноз на матч «Реал» – Валенсия»

Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Реал Валенсия
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