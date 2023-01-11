Юран – о «Химках»: «Составлял список новичков, а нефутбольный человек вычеркивал фамилии и вписывал свои»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, как велась селекционная работа в подмосковном клубе.

– Когда вы ушли из «Химок», то заметили в интервью: «С таким составом мы могли бы побороться за место в пятерке».

– Я от своих слов не отказываюсь. Думаю, могли бы замахнуться на такой результат. С теми парнями, с которыми клуб сейчас, к сожалению, расстается, мы были способны биться. Был в них уверен. Я же не просто что-то ляпаю.

Обещал, что оставлю команду в РПЛ? Свое слово сдержал, хотя многие посчитали тогда, что Юран сошел с ума. Четко понимал возможности своей команды.

– Но место в пятерке – это смело.

– Эта команда была способна решать серьезные задачи. А если бы мне еще дали как следует доукомплектовать команду...

– Не дали?

– Ох. У нас были очень большие баталии по составу. Я с боем продавливал отдельные кандидатуры! Составлял список. Он отдавался еще куда-то. И в итоге нефутбольный человек вычеркивал фамилии, а вписывал почему-то свои... Это я уже потом узнал. Неприятно...

При этом я настоял, чтобы в «Химки» пришли Зуев, Ломовицкий, Никитин, которые давали результат. Хотел забрать из Хабаровска Баркова, Алиева, но... Не дали этого сделать. Повторюсь, мне приходилось объяснять, зачем, например, нужен Ломовицкий. Так что сложностей хватало...

Игроки готовы были приходить под меня. Напрямую звонил ребятам, приглашал их в «Химки». Ну что поделать... Ломать – не строить!

Сообщалось, что «Химки» зимой покинут 9 футболистов.

У клуба долги в более чем 100 миллионов рублей.

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

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