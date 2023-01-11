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    Рианчо: «Только глупые люди думают, что у «Зенита» есть админресурс»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что «Зенит» не использует административный ресурс.

    «Я считаю, что у «Зенита» нет помощи со стороны РФС или «Газпрома», который якобы может повлиять на выигранные ими награды. То, что вы называете админресурсом, — полный бред, у них его нет, так думают только глупые люди. «Зенит» достиг всего этого честным трудом.

    На сегодняшний день «Зенит» — лучшая команда в России с современным и актуальным тренером. Для молодых европейцев «Зенит» — самая успешная команда в России на данный момент. Они больше на слуху в Европе, чем «Спартак», — сказал Рианчо.

    • «Зенит» – самый богатый клуб РПЛ.
    • Команда лидирует с 6-очковым отрывом.
    • На 2-м месте идет «Спартак».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +45

      MERZAVETC 7 минут назад

      Ну нет, так нет. Расходимся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7733

      Беспонтий 21 минуту назад

      заброс в штрафную
      и довольно элегантный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7876

      nik55 28 минут назад

      просто тупой мудак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17461

      ilichkadr 45 минут назад

      Рианчо, щас тебя "спартаковские" болельщики размажут по стенке.
      P.S. Этож надо додуматься до такого!?

      2
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      Рейтинг: +12739

      Алексей З > ilichkadr 32 минуты назад

      Мы то давно знаем что он просто мудак, но вашим подвластным сайтам интересно его мнение почему то ?

      1
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      Рейтинг: +868

      SLADE2019 > Алексей З 28 минут назад

      Да, совершенно верно. Ладно Шалимова печатают. С трудом, но можно как то это обосновать. Но кто такой Рианчо?

      0
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      Рейтинг: +130

      Chicha 57 минут назад

      Только глупые могут говорить такое.

      0
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      Рейтинг: +12739

      Алексей З 1 час назад

      Ну тебе то виднее.
      Сколько у нас работал , месяц ?
      Офигенный эксперт по внутренней политики.

      1
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