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  • Рианчо: «Только глупые люди думают, что у «Зенита» есть админресурс»

Рианчо: «Только глупые люди думают, что у «Зенита» есть админресурс»

11 января 2023, 11:08
18

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что «Зенит» не использует административный ресурс.

«Я считаю, что у «Зенита» нет помощи со стороны РФС или «Газпрома», который якобы может повлиять на выигранные ими награды. То, что вы называете админресурсом, — полный бред, у них его нет, так думают только глупые люди. «Зенит» достиг всего этого честным трудом.

На сегодняшний день «Зенит» — лучшая команда в России с современным и актуальным тренером. Для молодых европейцев «Зенит» — самая успешная команда в России на данный момент. Они больше на слуху в Европе, чем «Спартак», — сказал Рианчо.

  • «Зенит» – самый богатый клуб РПЛ.
  • Команда лидирует с 6-очковым отрывом.
  • На 2-м месте идет «Спартак».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Рианчо Рауль
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Chicha
1673425640
Только глупые могут говорить такое.
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ilichkadr
1673426357
Рианчо, щас тебя "спартаковские" болельщики размажут по стенке. P.S. Этож надо додуматься до такого!?
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nik55
1673427380
просто тупой мудак
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Беспонтий
1673427806
заброс в штрафную и довольно элегантный
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Факел1947
1673428649
Ну нет, так нет. Расходимся.
Ответить
Дядя Серёжа
1673430639
Никто и не думает, все просто знают...
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derrik2000
1673432731
Чё, взаправду ентому Рианчо позвонил "сам Аршавин" и предложил непыльную должностишку в Зените??? Или его Вован и Лексус ТАК разыграли??? )))
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Азбука
1673437084
Админресурс есть нынешняя религия соперников Зенита, как во времена лидерства ЦСКА заклинание "Гинер всё купил" освобождало от анализа своих неудач. Лучше всего устроились фанаты розовой свинки, у которых вечный заговор объясняет всё. Болельщиков, которые стараются разбирать собственно игру, совсем мало и это печально.
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Skull_Boy
1673438833
А точно же Газпром это же ИП
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сутулая собака и лисы
1673443774
но он прав. зенит действительно не вмешивается в рфс. да и не нужно это, когда у тебя спонсор газпром, дающий денежки на игроков за 25-40 лямов. хотя... есть один вопросик. почему гос. компания монополист финансирует не сам футбол в рф, а только любимую команду? но помня, откуда наш император и его свита, всё очевидно. да и деньги это не наши (граждан рф), а кого надо деньги. а болельщикам зенита пожелаю перестать радостно лизать жопу миллера и посмотреть на реальность.
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