Рианчо: «Только глупые люди думают, что у «Зенита» есть админресурс»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что «Зенит» не использует административный ресурс.

«Я считаю, что у «Зенита» нет помощи со стороны РФС или «Газпрома», который якобы может повлиять на выигранные ими награды. То, что вы называете админресурсом, — полный бред, у них его нет, так думают только глупые люди. «Зенит» достиг всего этого честным трудом.

На сегодняшний день «Зенит» — лучшая команда в России с современным и актуальным тренером. Для молодых европейцев «Зенит» — самая успешная команда в России на данный момент. Они больше на слуху в Европе, чем «Спартак», — сказал Рианчо.

«Зенит» – самый богатый клуб РПЛ.

Команда лидирует с 6-очковым отрывом.

На 2-м месте идет «Спартак».

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