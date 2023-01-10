CAS окончательно отклонил апелляции «Зенита», ЦСКА, «Динамо» и «Сочи» на решение УЕФА об отстранении от еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно отклонил апелляции «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА на решение УЕФА отстранить российские команды от еврокубков.

«Решение CAS не нарушает принцип политического нейтралитета и не является дискриминационным», – говорится в мотивировочной части решения организации.

CAS также окончательно отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА об отстранении России от ЧМ-2022.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно