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Карасев заявил, что готов сыграть концерт в стиле хеви-метал с Губерниевым

10 января 2023, 10:46

Арбитр ФИФА Сергей Карасев заявил, что не против сыграть в стиле хеви‑метал с комментатором «Матч ТВ» Дмитрием Губерниевым.

— Почти два года назад вы давали концерт на главной метал‑елке страны. В планах остается деятельность рок‑музыканта?

— Нет‑нет, не я давал концерт, а группа «Катарсис» — мои друзья. Это была маленькая проба пера, экспериментик. Я готовился, тренировался и сыграл одну песню.

Пока не знаю: мы с ребятами на связи, но нет чего‑то конкретного. Ребята меня приглашали на метал‑елку, но не играть, а как зрителя. Но в том году не получилось, в этом — тоже. А так… мне нравится играть, может что‑то еще и получится.

— Может, с Дмитрием Губерниевым? Он же тоже известный металлист.

— Да все можно попробовать. Но мы же все люди занятые, а на это нужно время. Я знаю, что у Дмитрия есть Губер‑band, своя команда.

Но я считаю, что в первую очередь нужно заниматься своим делом профессионально — тем, что ты умеешь делать всю жизнь, а здесь надо распыляться по ходу сезона: куда‑то ездить, репетировать, думать что‑то. Это отвлекает от основного дела. Я люблю что‑то одно: взял и занимаешься. Когда каникулы, тогда можно что‑то попробовать.

— В общем, не зарекаетесь, что с Дмитрием что‑нибудь сбацаете нам в эфире «Матч ТВ»?

— Я просто так плотно не знаком с Дмитрием. Может, когда увидимся, поговорим на эти темы. Почему нет?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий Карасев Сергей
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