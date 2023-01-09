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    Федотов прокомментировал трансфер Агапова в ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о трансфере защитника Ильи Агапова.

    «Агапов? Оценки сделаем, когда будет чемпионат. Тогда мы будем оценивать его игру. Пока идет адаптация, знакомство.

    Мы знаем возможности Агапова, у нас есть время на сборах, чтобы он влился в коллектив, почувствовал ребят. У Ильи есть время, надеемся, он им воспользуется в полной мере», – сказал Федотов.

    • ЦСКА купил защитника у «Пари НН» за более чем миллион евро.
    • Агапов – воспитанник «Рубина». Имеет опыт выступлений за «Нефтехимик» и «Спартак-2».
    • В «Пари НН» Илья оказался летом 2022 года, с тех пор провел 16 матчей без голевых действий.

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    Источник: «Матч ТВ»

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