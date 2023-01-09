Стало известно, сколько «Оренбург» заплатил «Зениту» за Хотулева

Стали известны все подробности перехода защитника Данилы Хотулева из «Зенита» в «Оренбург».
«Оренбург» заплатил за переход 20-летнего центрбэка «Зенита» Хотулева 32,5 миллиона рублей.
Контракт подписан на 3,5 года. Отступные, по моим данным, 100 миллионов для всех — спец-опции обратного выкупа для «Зенита» нет», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.
- Хотулев – воспитанник «Зенита».
- Он родился в Оренбурге.
- «Оренбург» арендовал его у «Зенита» в феврале 2022 года.
- С тех пор Хотулев провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова