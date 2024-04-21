Хотулев: «На мне был 100-процентный пенальти в ворота «Зенита»

Защитник «Оренбурга» Данила Хотулев считает, что «Зенит» фолил на нем в своей штрафной в матче 25-го тура РПЛ (0:1).

Единственный гол с передачи Матео Кассьерры забил Клаудиньо.

«Зенит» лидирует с 4-очковым отрывом.

– Что случилось в штрафной «Зенита», когда ты держался за лицо?

– По мне, это 100-процентный пенальти. Надо посмотреть видео. Это ощущение. Для меня непонятно, когда человек даже не идeт смотреть и не слушает. Он просто говорит, якобы сам находится около эпизода.