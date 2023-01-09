Игрока «Йера» доставили в реанимацию после матча с «Марселем». Байи сломал ему ребра

Появились подробности госпитализации футболиста «Йера» Альмике Н’Диая.

Мавританец пострадал в матче Кубка Франции против «Марселя».

Эрик Байи ударил его ногой в область груди.

Н’Диая доставили в реанимацию. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Позднее выяснилось, что жизнь игрока вне опасности. У него диагностированы несколько переломов ребер, также он испытывает сильные боли в области легких и печени.

Н’Диай находится в сознании и может говорить.

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