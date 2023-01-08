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    «Бенфику» заподозрили в договорных матчах

    В Англии сообщили, что «Бенфика» находится в поле зрения правоохранительных органов. Клуб подозревают в организации договорных матчей в 2016-2020 годах.

    Действующий президент клуба Руй Кошта – один из фигурантов дела, несмотря на то что вступил в должность только в 2021 году.

    Доказательства по делу добываются посредством доступа к электронным письмам. Там содержится информация о договорных матчах, якобы организованных «Бенфикой».

    • «Бенфика» сейчас лидирует в чемпионате Португалии.

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    Источник: Daily Mail

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