«Бенфику» заподозрили в договорных матчах

В Англии сообщили, что «Бенфика» находится в поле зрения правоохранительных органов. Клуб подозревают в организации договорных матчей в 2016-2020 годах.

Действующий президент клуба Руй Кошта – один из фигурантов дела, несмотря на то что вступил в должность только в 2021 году.

Доказательства по делу добываются посредством доступа к электронным письмам. Там содержится информация о договорных матчах, якобы организованных «Бенфикой».

«Бенфика» сейчас лидирует в чемпионате Португалии.

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